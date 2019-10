Stiller opp for TV-aksjonen

Kultur

Medverkande er koret Frisk bris med dirigent Unni Bosnes Eltvik og Stadlandet gospelkor med dirigent Gunni Reed, Marita Nybakk, Per Stave og Jon Inge Sigerland med fleire deltek også.

Det blir appell ved Sylvi Olsson.

TV-aksjonen NRK 2019 går til CARE sitt arbeid for å skape eit betre liv for kvinner i nokre av verdas mest sårbare område. TV-aksjonen skal gi kvinner moglegheit til å tene sine eigne pengar, bestemme over eigen kropp og få si stemme høyrd. Årets aksjon går av stabelen søndag 20. oktober.