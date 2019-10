Neste år går dei frå opera til ein ny sjanger

Kultur

– For første gong skal vi gjere ein musikal som hovudproduksjon. Vi har hatt opera i 22 år, og har lenge snakka om at ein gong skulle vi ha musikal, men Michael (Pavelich) har sagt at vi må ta alle dei store operaane først, og no i den 23. produksjonen må vi ha lov til å gjere dette, seier operasjef Kari Standal Pavelich.