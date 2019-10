Hjelp biblioteket med mystisk gjenferd

Kultur

For tredje året på rad blir det spøkelsesnatt på Vågsøy folkebibliotek, og i år kommer to spilldesignere fra Polen på besøk for å lage til en spøkelsesjakt for barna.

– Historien er at biblioteket er hjemsøkt av et eller annet vi ikke vet hva er, sier Ylva Seljenes fra Vågsøy folkebibliotek.

Hun forteller at barna må pusle seg gjennom forskjellige gåter og ledetråder for å finne ut hvem som spøker på biblioteket:

– Det vil bli forskjellige aktiviteter på bibliotekrommet, og ved å løse oppgavene kommer barna fram til spor. Etter hvert kan de samle alle sporene og finne ut hvorfor, og hva, som går igjen på biblioteket.

Spillet er for barn i alderen ti til tretten år, der de som ønsker å delta på arrangementet kan melde seg på hos biblioteket eller på bibliotekets arrangement på Facebook.