– Låta handler om å tørre å vise at en bryr seg om hverandre

Kultur

– Låta handler om å ta vare på de en er glade i, om å tørre å vise at en bryr seg om hverandre, og ikke minst de som vi ikke har rundt oss lenger. Ofte kan en vise dette best gjennom de små tingene og handlingene som vi gjør. «Julehjerte» er ment som en påminnelse om dette, forteller Vilde og Anna.

Vilde og Anna fra Nordfjoreid tok hele Norge med storm da de i 2016 vant MGPjr med sangen «Vestlandet». Låta er streamet over fem millioner ganger og har fått en helt spesiell betydning for mange, ikke bare folk fra Vestlandet. Siden har de to jentene sluppet flere egenkomponerte låter som har høstet gode tilbakemeldinger fra trofaste fans.

Jentene er kjent for melodiøse og fengende sanger med sjarmerende tekster på norsk. Siden seieren i MGPjr 2016 har de reist land og strand rundt og opptrådt på festivaler og scener rundt om i hele Norge.

Låten er produsert av Henning Svoren og Sjur Husom Vonen (Sondre Justad) i Ocean sound Recordings og gis ut på Nordfjord Records.