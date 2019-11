Samles for øving før den store konserten

Kultur

– Alle korpsene samles på ungdomsskolen i øvingshelga, og har øving hele helgen. Det har jo noe med at både ungene og vi voksne skal bli kjent med hverandre. At en skal bli en del av et miljø. Det er noe med at det er kjekkere å spille i lag når en er flere, forteller medarrangør Dagrun Almenning Kvalheim.

– Jeg tror det kan ha en positiv effekt å være i lag, de blir kjent med oss voksne og da er ikke terskelen så stor for å prøve seg i voksenkorpsene. Da er vi ikke så skumle lenger, ler hun.

Og etter øving søndag 3. november holdes selve konserten «Det store korpslaget» i Samfunnshallen.

– Det blir høy underholdningsfaktor, lover arrangørene Bryggja skulemusikk, Holvik skulekorps, Vågsøy skulekorps, Måløy musikklag, Skavøypoll skulemusikk og Torskangerpoll Musikklag.