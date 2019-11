Kjenner du igjen noen av disse som var på speiderleir på 70- eller 80-tallet? 

Kultur

Vågsøy: Her er vi sam­men med lo­ka­le spei­de­re på fri­lufts­guds­tje­nes­te ved spei­der­hyt­ta på Hals­ør. Det­te er til­ba­ke til siste halv­del av 1970-tal­let el­ler før­s­te halv­del av 1980-tal­let. Hytta ek­si­ste­rer ikke len­ger, den blei re­vet for fle­re år si­den. Kan­skje noen kjen­ner seg igjen på bil­det og kan tid­fes­te det litt nær­me­re? I for­grun­nen, vendt mot til­hø­rer­ne, står da­væ­ren­de sok­ne­prest Au­dun Aase. Bak ham står et en­kelt kors laga av to grei­ner. Au­dun Aase var sok­ne­prest i Vågs­øy fra 1975 til 1987. Det er i år akkurat 100 år si­den spei­der­ar­bei­det starta opp i Mål­øy. Brød­re­ne Ja­cob og Svein Søreide tok sam­men med Rag­nar Christensen ini­tia­ti­vet til å få i gang en spei­der­tropp for gut­ter på ste­det. Året et­ter starta Borg­hild Brun­vold (g. Tellefsen) en spei­der­tropp for jen­ter. Både Mål­øy og Rau­de­berg har ak­ti­ve spei­der­trop­per i dag.

Pensjonert journalist Kari Midtgård Råsberg er ansvarleg for Kavringen.