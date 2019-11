Nytt band klart for Strandfestivalen i Refvik

– Denne gjengen er en fest og et fyrverkeri på scenen

– Dette er et band som er en fest og et fyrverkeri på scenen. Vi er glad for å ha sikret oss The Navéblues til lørdagsrekka under strandfestivalen, sier Kent Rune Bugjerde i Strandfestivalen.