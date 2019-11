Klare for et helt nytt julemarked

Kultur

Etter å ha pratet om at Måløy ikke hadde noe julemarked lenger, kom de to søstrene frem til at det var noe de kunne gjøre noe med. De loddet interessen på sosiale medier og fikk så stor respons at det nå blir julemarked kommende søndag, 24. november, i Turnhallen i Måløy.

Dagen har de valgt bevisst, da det denne søndagen vil være godt med julepynt i gatene etter julegateåpning torsdag..

– Alle butikkene er jo veldig flinke til å pynte, men vi ønsket å lage en spesiell plass der folk kan komme og virkelig kjenne at «her er det julestemning», sier Kjellrun.

Under julemarkedet vil det være mulighet til å smake på hjemmelaget julebakst, og det vil serveres kaffe som kan nytes mens man vandrer blant ulike stands som tilbyr alt fra strikketøy til lefser. Og så vil det selvfølgelig spilles julemusikk.