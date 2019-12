Slepp debutsingelen sin tredje juledag

Kultur

– Den handlar om at det er heilt greitt å vere annleis og ikkje gjere som alle andre, at ein må følgje draumane sine og ikkje berre følgje straumen, seier Andrea Santiago.

Ho vil ha fram at det skal vere lov å velje annleis og at ein ikkje skal nedvurdere andres arbeid.

– Ein veit ikkje kor hardt andre jobbar for å nå måla sine.

Songen har Santiago skrive i samarbeid med teamet sitt i England.

– Eg har jobba mykje med tekst og musikk, medan dei står for ting som instrumentaltracket og sånt. Litt gøy er det at ei av damene i teamet, som korar for meg på nokre av songane, også har kora for blant anna Ariana Grande, smiler Santiago.

Ho fortel at ho har planlagt å få ut singelen lenge.

– Ja, eg har jobba lenge med denne og andre songar. Eg bestemte meg for å gi ut denne først, og så blir det forhåpentlegvis eit album til slutt.

Andrea Santiago er også klar for neste års Strandfestival i Refvik. Det gler ho seg til.

– Det er så kjekt å bli spurt igjen! Det er ei ære å få spele der igjen for det var ei så spesiell oppleving. Det var noko heilt anna å stå det og sjå solnedgangen mens eg song. Eg fekk den rett framfor.

Ho seier det er ei oppleving ein ikkje gløymer.

– Eg fekk spele både på juniorarrangementet på dagen og på kvelden, og eg hadde også eit ekstranummer med Tungevaag & Raaban. Det var fantastisk, seier Andrea.

– Skal du spele den nye singelen din på Strandfestivalen?

– Så klart! Og forhåpentlegvis fleire.