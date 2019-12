Adam Douglas kjem tilbake til ytre Nordfjord med si amerikanske jul

Kultur

Turneen «An American Holiday with Adam Douglas» har gått for fulle hus tre år på rad, og blitt til eit livealbum som har fått glimrande an meldingar, skriv Fjordane Musikkforum i ei pressemelding.

Turneen blei til etter at Adam hadde ein draum om å kunne presentere ekte amerikansk julemusikk for det norske folk, og han har samla saman låtar som for han symboliserer jula og denne flotte tida.

«An American Holiday with Adam Douglas» selde over 10.000 billettar i fjor, og albumet med same tittel var eit av dei mestseljande albuma før jul på Platekompaniet i fjor. Begge deler har fått strålande kritikkar.

- Årets utgåve av «An American Holiday» hadde eit av Norges beste liveband forsterkningar frå Traces Gospel Choir – i tillegg til sjefen sjølv. Til samen vil det være 12 musikarar på scena, og er ein av dei største omreisande juleturneane i Norge. Adam Douglas har på få år markert seg som ein av Norges mest hardtarbeidande artistar, med sin store stemme og delikate gitarspel, skriv musikkforum i pressemeldinga.

- Dette blir ein storslått julekonsert med eit amerikansk soul- og jazz-uttrykk. Her vil tema være vinter og jul. Det blir nokre klassiske julelåtar, samtidig som man vil få nye versjonar av gamle hits og nokre originallåtar. Med seg på scena har han eit fantastisk band som vil sørge for å lage ei magisk stemning. Materialet presenterast med tydelege nikk til både amerikansk storbandjazz og 60-talls soulmusikk, framført med rause dosar kjærleik, akkurat det ein slik kveld fortener! skriv dei.

Det var fyrst hausten 2017 at Adam Douglas skulle ta steget ut av undergrunnen og inn i dei tusen heimar. Kvar laurdag løyste han nye musikalske utfordringar i Stjernekamp, og enda opp med å vinne heile konkurransen. Jula 2017 framførte han sin julekonsert med stor suksess for fire fullsette salar i Nordstrand kyrkje på to dagar. Opptaket blei også kringkasta av NRK den romjula, og viste ein moden artist med sterk formidlingsevne og speleglede