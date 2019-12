Jubilerte med besøksrekord

Kultur

– Vi har feira ti år med store opplevingar på rekkje og rad i heile 2019, som mellom anna Are Kalvø, Fargespel Nordfjord, bursdagskonsert med statsministerbesøk, skulemusikalen Oklahoma!, operaen Hans og Grete, konsertar med Bjørn Eidsvåg og andre, og no på tampen av året fantastisk julemusikk. Berre for å nemne noko, seier operahusleiar og kultursjef Geir Holmen.