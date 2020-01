Kirka får 900.000 til brannsikring og istandsetting

Kultur

Kinn kyrkje er en av disse, og steinkirka på Kinn får 900.000 kroner.

Det er et stort behov for restaurering og brannsikring av mange kirker i hele landet. Vi har til sammen 160 middelalderkirker i stein i Norge og kirkelige og antikvariske miljøer har pekt på at de er særlig utsatt. Regjeringen styrket innsatsen med å ivareta middelalderkirker i stein i revidert nasjonalbudsjett 2019 med 20 millioner kroner. Det er Riksantikvaren som forvalter tilskuddsordningen og har pekt ut de kirkene som nå får tildelt midler.

– Flertallet av tilskuddene som nå fordeles, går til istandsetting, men enkelte kirker får nå også et løft på brannsikring. Vi vet at mange kommuner strever med å vedlikeholde sine kirkebygg, og vi er derfor veldig glade for mulighetene midlene gir oss til et ekstra løft for middelalderkirkene, sier riksantikvar Hanna Geiran.