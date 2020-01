– Eg må nesten klype meg sjølv i armen over dette korpset

Ordføraren var imponert

– Eg må nesten klype meg sjølv i armen over at sju menn frå Torskangerpoll for 100 år sidan starta eit korps som no leverer eit show ein omtrent berre kan sjå på TV, rosar ordførar Ola Teigen etter Torskangerpoll Musikklag sin jubileumskonsert.