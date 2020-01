Han blei kåra til årets artist

Kultur

Prisane blei delte ut under ein utseld Luttpris-fest med rundt 600 personar i salen, skriv NRK.

Luttprisen har blitt delt ut sidan 2006, men dette var siste gongen prisane blei delte ut for Sogn og Fjordane som eige fylke.

– For ein fantastisk fest dette blei for musikken i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn, sa programleiar Arianhrod Engebø og prosjektleiar Stian Sjursen Takle under det direktesende showet.

Dei nominerte til årets artist var Jackbow, Eva Weel Skram, Line Dybedal, Erlend Apneseth, Stockhaus, Kjartan Lauritzen, Karl Seglem, Sjur, Vilde og Anna, Martin Tungevaag, Sofia og Steinar Engelbrektson.

Dei nominerte til årets nykommar var Vilnes, Vilde Torheim Skjerdal (MayRahKee), Matteus H, Sindre Steig, Sissel Marie, Lakeshouse, Andrea Santiago, Alice Hugøy, Selvik, Vêrfast, Grand Alpaca (Alexander Hoddevik) og Siri Byrkjedal.

Men det blei altså Erlend Apneseth og VILNES som stakk av med prisane.

Alle vinnarane får stipend på 25.000 kroner frå eigarstiftingane frå Sparebanken Vest og Sparebanken Sogn og Fjordane.