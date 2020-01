Laurdag opnar dei dørene igjen, men berre for ein dag

Kultur

– Det blir berre ope ein dag, frå føremiddagen til litt ut på ettermiddagen. Neste opning bli ikkje før 22.. februar, seier Olav Horn som er ein av to som sit i styret for Måløyraidsenteret.

Terje Sølvberg har sagt seg villig til å stille opp som guide denne dagen dersom det er ønske for dette.

Norvall Bakke og Olav Horn er dei to som no sit i styret for Måløyraidsenteret. Horn fortel at mykje arbeid har blitt gjort på eige initiativ, utan at ein har betalt. Senteret har til no ikkje midlar til å tilsetje fleire, og ein arbeider med utvikle potensialet som ligg i dette museet.

– Dei tilbakemeldingane vi har fått har vore veldig positive, vi har stort potensial til å utvikle dette, og vi er evig optimistiske, seier Horn.

Fram mot turistsesongen vil dørene vere opne berre nokre få dagar no og då.

Frå juni til september skal dørene derimot haldast opne sju dagar i veka, og senteret vere i full aktivitet for dei som vil inn og lære om den historiske hendinga som fann stad i Måløy under krigen.

– Vi arbeider også med eit prosjekt om Tysklandsbrigaden. Her tenkjer vi å ha ei utstilling med dette i fjerde etasje, fortel Horn.