Inviterer til aktivitetsdag for barn og unge

Kultur

– Dette er ein del av feiring og markering av Stad kommune, der vi særskilt vil vise fram mangfaldet av aktivitetar for born og unge, seier ordførar Alfred Bjørlo, som inviterer til aktivitetslaurdag på Nordfjordeid laurdag 1. februar.

Han seier at det er eit poeng at ein har tilbod som er gratis for barn og unge slik at alle kan delta uavhengig av familieøkonomi.

– Vi er opptatt av å vise fram dei tilboda vi har, til dømes det nye tilbodet Hamna Aktivitet og Helse, seier Alfred Bjørlo, som håper at bodskapen når breidt ut og at også andre enn dei som bur i Stad kjem.

«Sett av dagen, ta med deg familien og kos deg med fine opplevingar heilt gratis. Alle er velkomne», heiter det i invitasjonen frå Stad kommune.

Ordførar Alfred Bjørlo seier at programmet er ope og at det kan verte meir som kjem til etterkvart som fleire aktørar måtte ønske å vere med.

På plakaten som vert hengt opp i desse dagar står det m.a. bading kino, barneriding, klatring og buldring, konkurransar, ansiktmaling og UKM.