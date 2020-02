Kultur

Teaterstykket tar for seg ein periode på fire minutt og fire sekund, frå folk stimlar saman på perrongen klokka 08.51, og til toget går opp i flammar like etter at det har forlate stasjonen klokka 08.55.

Handlinga spolar tilbake til minutta og livet før bomba går av. Dei reisande fortel om møte som har funne stad, og om draumar som dei ber på.

— Publikum vil kjenne att fleire av dei ulike personane som: turistane, tenåringsjenta, det forelska studentparet, presten, serveringsdama med fleire. Glimtvis får publikum innsyn i liva til desse menneska som av forskjellige grunnar er samla på togstasjonen. Dei er vanlege folk med gleder og bekymringar, og alle har kvar sin melodi på leppene, seier regissør Terje Skonseng Naudeer.

100 Songar er skrive av den tonegivande dramatikaren Roland Schimmelpfennig som bestillingsverk for eit svensk teater i 2019. Framsyninga til Teater Vestland kjem også til Valhall på Nordfjordeid 25. februar, Sandane 27. februar og Innvik 28. februar.