Elevane øver for harde livet på Broadway-musikal

Kultur

Det er torsdag 27. februar at det er premiere i Operahuset Nordfjord for Little Women med Michael Pavelich som regissør. Øvingane pågår for fullt, og Ingeborg Myklebust, som er med i det lokale stjernegalleriet, seier at det er fantastisk å vere med.

Ho står på scena for tredje gong i eidamusikalen saman med fleire elevar som publikum kjenner frå andre roller.

– Dette er eit stykke som passar for alle, og det har veldig fin musikk, seier Myklebust. Ho spelar Marmee, mor til Jo, som vert spelt av hovudrolleinnehavar Sunniva Flaten Brekke. Jo har tre søstre og Myklebust seier at ein får sjå eit sterkt band mellom dei og det at familien kan vere veldig viktig i livet. Ho ventar at Little Women vil utfordre publikum til å føle på ting.

– Dette er sjølvsagt ein feel good, men ein får også eit innblikk i dei vanskelege sidene i livet, seier Myklebust.

Ho fortel at feminismen står veldig sterkt i stykket, som vart sett opp på Broadway i 2005, og som har ei historie som skriv seg tilbake til borgarkrigstida i USA.

Det er rekordmange kostyme på årets skulemusikal og dei er utlånte frå Opera Nordfjord.