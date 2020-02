Arrangørene står klare til å ta imot skuddårsgjester

Kultur

Komiteen har ikke solgt så mange billetter på forhånd, men satser på godt billettsalg i døra og håper folk finner veien til Raudeberg på lørdag.

Arrangementet er åpent for alle over 18 år, og skal være et arrangement som bidrar til fellesskap, trivsel og glede.

Vassverkgutane og Local Lads skal stå for musikken.

– Vi ønsker fullt hus med folk i alle aldre, sier Annelin Refvik, som understreker at dette ikke er en bygdefest, men et arrangement som skal favne mye bredere og være en markering av skuddårsdagen for alle i den nye kommunen.

– Festen kalles «Kinn mot kinn», og det er opp til dem som møter opp å definere hva som ligger i det, sier Gro-Helen Haugen i årskomiteen.

– Det er kun på skuddårsdagen at damene kan fri til sine utkårede, så her kan det skje mye spennende utover kvelden. Bare dette bør være en god grunn til å stille på festen, legger Haugen til med et smil.

Billetter er allerede i salg, og kan også kjøpes i døra på Parken kulturhus lørdag.