Startar den musikalske veka med gospelkonsert

Kultur

– Det heile starta med ein idé som vart positivt motteke av kyrkja, om at dette var ein fin måte å få vise fram det lokale kulturlivet på, fortel Alice Teunis i musikkutvalet.

Ho er med både som arrangør og artist under musikkveka.

Konsertrekka startar 28. februar i Nord-Vågsøy kyrkje med ein gospelkonsert. Her får ein høyre koret «Sweet spirit», Isak Søraa og Linea Helgestad. Denne typen gospelkonsert har ikkje vore med i musikkveka sidan første gang den vart arrangert i 2015.

(N.B.: I papiravisa til Fjordenes Tidende fra tirsdag 25. februar har vi kommet i skade for å skrive i en bildetekst at denne konserten skal være i Sør-Vågsøy kirke. Dette stemmer ikke. Konserten skal være i Nord-Vågsøy Kirke, som beskrevet over).

Den andre konserten, 2. mars, er i Sør-Vågsøy kirke, og er ein klassisk konsert. Kari Standal Pavelich frå Nordfjordeid kjem for å spele fiolin, tenoren Eivind Kandal frå Gloppen skal synge, Jon Inge Sigerland frå Selje skal spele piano og orgel, og Alice Teunis vil spele orgel. Denne konserten er ein av to konsertar i løpet av veka som krev inngangsbillett.

Konsert nummer tre finn stad i Nord-Vågsøy kyrkje 4. mars. Dette er ein barne- og ungdomskonsert med blant anna Måløy Soul Children og barnekoret Tusenfryd. Konserten blir arrangert litt tidlegare på dag enn dei andre konsertane på grunn av alderen til artistane.

Eit heilt nytt konsept for musikkveka er mogeleg å oppleve den 6. mars. Då skal eit turnerande Johnny Cash-band halde konsert i Sør-Vågsøy kirke. Her vil eit band på seks personar spele og synge melodiar av den kjende musikaren Johnny Cash.

Den siste konserten, den såkalla Ung talent-konserten, er i Sør-Vågsøy kirke 7. mars. Her får ein sjå og høyre seks ungdomar frå 10 til 20 år spele piano og trompet. Då vil Rithusha Rohan, Anna Nerland, Thea Felicia Årvik, Bernard Hagen, Olai Landøy og Verena Våge framføre stykke på piano, sistnemnde vil også spele trompet.

– I fjor hadde vi med fleire lokale kor og korps. Dette har vi valt å ikkje gjere i år. Det var mykje organisering som måtte til for å ha med så mange på konsertane, fortel Teunis.

Kyrkja på Totland vil i år ikkje bli tatt i bruk som konsertlokale under konsertveka sidan Totland no ligg i Stad kommune, og er sitt eige sokn der. Men ein er i dialog om eit mogeleg framtidig samarbeid med kyrkjene i Kinn kommune.