Lagar Americanafestival for tredje gong

Kultur

Mellom banda som skal spele er The Real Ones.

– Låtkatalogen deira passar perfekt til Gymmen Americanafestival, og vi gler oss veldig til at dei står på scena i Gymmen laurdag 7. mars som headliner av festivalen.

Plateaktuelle Atle Oen skal også spele, saman med Misery and Company og Delta Daisy and the Hot Shots.

Av lokale krefter får vi gjenhøyr med Naustdals.

– Fem stykk blad frå familien Naustdal goes americana, skriv arrangørane.

Lokale talent inkluderer også kulturskulen i Stad, der elevane omfamnar americanastilen.

– Velkomen til ein særs koseleg og bra kveld i Gymmen!