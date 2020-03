Ungdommene fylte hallen med spill, kunst og musikk gjennom hele dagen

Kultur

Arrangementet startet med en turnering i spillet Fortnite, kalt «Bremanger Showdown» der fire lag spilte mot hverandre i det som i dag er verdens mest populære strategispill. Spillet går ut på at man befinner seg på en øy med 100 personer på, og målet er å stå igjen som siste «overlevende». Spillet passer for alle over 12 år, og har gått sin seiersgang over hele verden siden det kom ut i første versjon i 2017.