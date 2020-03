Alle arrangement med over 100 deltakere anbefales risikovurdert

Samarbeider med smittevernlege og kommune for å avgjøre om storarrangementet skal gjennomføres

Tirsdag kveld fortalte Måløy Musikklag at de er i tenkeboksen på hvorvidt dansegallaen 2020 skal gå av stabelen i lys av at nasjonen nå trapper opp restriksjonene for å begrense spredningen av koronaviruset.