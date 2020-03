Husker du disse festkledde barna?

Kultur

Her er vi med på et kar­ne­val i Bam­se­bo Bar­ne­ha­ge i Mål­øy, cir­ka 1987–1988 og sik­kert i feb­ruar. De som lig­ger for­an f.v. er NN, Inga An­dal, Mar­te Hav­nen, Ca­mil­la Sæt­re­myr og Ing­vill An­dal. Bak f.v. sit­ter Øy­vind Kval­heim, Tom el­ler Sti­an Ten­ne­bø, Roger Flat­aker, Gis­le Rås­berg, NN, NN, NN, Jan­ni­ke Gang­sø, brød­re­ne Asle, Even (litt for­an) og Es­pen Ham­mer­svik (bak), alle tre i cow­boy­hat­ter og blå­ru­te­te skjor­ter. De som er del­vis skjult bak Es­pen og de som er yt­terst til høy­re har vi ikke iden­ti­fi­sert. Om noen av le­ser­ne kan iden­ti­fi­se­re de bar­na vi ikke har navn på, tar vi svært gjer­ne imot tips.