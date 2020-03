Lokale forfattarar bidreg

Her kan du vere åleine saman med andre

På den nye nettsida nynorsk.no publiserer no kunstnarar nytt kunstnarisk innhald som passar til tida vi er i, under overskrifta «Aleine saman», seier Per Magnus F. Sandsmark i Nynorsk kultursentrum. Blant kunstnarane er forfattarane Maria Parr og Hilde Myklebust frå Vanylven.