Klarte du denne svingen?

Vågs­øy/Kinn: Det­te bil­det er fra no­vem­ber 1987, og det er tatt i svin­gen opp fra hol­de­plas­sen i Rau­de­berg sent­rum. Med på bil­det er f.v. sjå­fø­re­ne Hen­rik Åland og Harald Haugen fra Nord­fjord og Sunn­mø­re Bil­lag, og Nils R. San­dal fra Fir­da Sjå­før­for­en­ing. San­dal var for øv­rig Sp-ord­fø­rer i Glop­pen, 1988-1998, og fyl­kes­ord­fø­rer i Sogn og Fjordane i perioden 1999–2011. Bussjå­fø­re­ne og sjå­før­for­en­in­ga slutta seg til kra­vet fra be­bo­er­ne på Rau­de­berg om ut­bed­ring av veien fra hol­de­plas­sen opp til sko­len. San­dal sa til Fjor­de­nes Tidende at for­en­in­ga ville sen­de krav til både Sta­tens vegvesen og Vågs­øy kom­mu­ne om at veien måt­te ut­bed­res der­som sjå­fø­re­ne skul­le fort­set­te å tra­fik­ke­re den. Vei­en var smal, svin­ge­te, bratt, usik­ret og uten for­tau. Spe­si­elt ille var svin­gen på bil­det. Bil­laget had­de seks tu­rer opp den­ne veien dag­lig, og for­hol­de­ne var uhold­ba­re, spe­si­elt om vin­te­ren, iføl­ge sjå­fø­re­ne.