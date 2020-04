Har du prøvd svivellina til disse karene?

Kultur

Sel­je/Stad: Dis­se ka­re­ne re­pre­sen­ter­te AS Fis­ke­vegn på Flat­ra­ket på fis­ke­ri­mes­sa Nor-Fish­ing i Trondheim i 1992. F.v. Jakob Hals, Harald Myklebust og Bjørn Hansen. Nor-Fish­ing had­de over 700 ut­stil­le­re det­te året, og var ver­dens stør­ste fis­ke­ri­mes­se. Salgs­sjef Myklebust sa til Fjor­de­nes Tidende at de var på fis­ke­ri­mes­sa i før­s­te rek­ke for å tref­fe mil­jø­et, pleie kon­takt med kun­der og etab­le­re kjenn­skap som kun­ne bli nye kun­der. Fis­ke­vegn had­de på den­ne tida satsa stort på sin nye suk­sess, svivellina. Myklebust sa til avi­sa at han håp­te den nye svivellina, som var svært ef­fek­tiv og sli­te­sterk, skul­le bli et stort pro­dukt for fir­ma­et.