Set av 7,2 millionar til utvikling av kunst og kultur knytt til konsekvensane av korona

Kultur

Tilskotsordninga kulturelt utviklingsprogram (KUP) har vore ei viktig og populær ordning for det profesjonelle kulturlivet i Hordaland sidan 2010. No har hovudutvalet vedteke å vidareføre tilskotsordninga i Vestland – med spesielle føringar for tildelinga i 2020.

– Vi ser at koronapandemien får svært store konsekvensar for kulturlivet i fylket vårt, og vi vil difor bruke dei verkemidla vi har for å vere med å bøte på dette. I kulturelt utviklingsprogram har vi 7,2 millionar kroner til rådigheit, og her kan vi støtte større og mindre prosjekt som frontar nyskapande aktivitet og formidling. Vi ønskjer også å hjelpe aktørar som får store utfordringar som følgje av pandemien, seier hovudutvalsleiar Stian Davies.

Hovudutvalet ønskjer å prioritere prosjekt med tilknyting til konsekvensane for koronapandemien for blant anna å

stimulere til utprøving og gjennomføring av nyskapande formidling og aktivitet innan kunst og kultur

nytte prosjektmidlane til å bidra til at aktørar lettare kjem ut av eventuelle utfordringar som følgje av koronaepidemien

– Det ligg mykje pengar i denne ordninga, og det er svært gledeleg å kunne vidareføre ho i Vestland og slik kunne støtte tiltak i heile det nye fylket. Når situasjonen er som han er i år, så er det naturleg at vi brukar dei midlar og kanalar vi kan for å hjelpe kulturlivet gjennom krisa, seier Davies.

Intensjonen er at kulturelt utviklingsprogram skal gje rom for større, utprøvande satsingar frå stødige kultur- og idrettsaktørar. KUP-midlane vert lyste ut snart som råd, og aktørar på kunst- og kulturlivet kan søkje innan 1. august.