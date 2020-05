Bli med Kari og vandre til utandørs gudsteneste i pinsa

Kultur

Og dei som ønskjer det kan også bli med på vandring til pilegrimsgudstenesta. Vandringa startar frå Gotteberghammaren i Måløy og går ut til Kapellneset der ein skal vere ute under gudstenesta. Vêrmeldingane er gode, og moglegheitene for at ein slepp ein plan B er derfor store i år.