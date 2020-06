Har fått 30.000 kroner for å kartlegge kommunens kulturlokaler

Kultur

– Å ha tilgang til egnede lokaler er den viktigste enkeltfaktoren for å sikre et levende kulturliv over hele landet. Dessverre er dette mangelvare, spesielt for de lokale frivillige kulturorganisasjonene. Selv om mange kommuner har god oversikt over sine kulturlokaler, så er savnet etter en uttømmende og landsomfattende kartlegging stort, skriver Kulturalliansen om prosjektet på sine hjemmesider.