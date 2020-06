Samarbeider om å gje deg «Elvis» i stova

Kultur

Arrangementa som vil bli strøyma på fjt.no og Elvisfestivalen sine eigne nettsider er to kyrkjekonsertar frå Bøler kirke i Oslo 5. august, innslag frå Elvistorget i Måløy og den store konserten frå Lekteren 8. august.

– Interessa for Elvisfestivalen er stor. Vi har allereie folk frå Tana, Trøndelag og Ålesund som har sagt at dei vil kome. Så det er kjekt at dei som ikkje har høve til å kome til Måløy å oppleve konsertane kan gjere det via Fjordenes Tidende og våre sine heimesider, seier festivalsjef Helge Hjelle.

Billettane til dei ulike arrangementa er no lagt ut for sal, og festivalsjefen trur det blir rift om billettane.

– I kyrkja sel vi berre 170 billettar til kvar konsert, og til konserten på Lekteren i Måløy kan vi berre legge ut 200 billettar, så her er det førstemann til mølla.

Har auka tal artistar

Til kyrkjekonserten «Elvis in Church» i Oslo har festivalleiinga fått med seg fleire namn. Her skal dei Hjelle omtalar som Norges beste Elvis-tributeartistar, Isak Søraa og Morgan Voien, opptre saman med Terje Våge og The Brothers, som består av brørne Espen, Sverre og Isak Søraa. Orkesteret Sideshow Bob og deira korgruppe skal også bidra til å skape elvisstemning i kyrkja.

Programmet til kyrkjekonserten viser at det skal framførast heile 21 songar. Blant dei er How Great Thou Art og American Trilogy.

Den etterfølgande laurdagen er det klart for Elvistorg på Torget i Måløy.

– Då skal vi gjere om Torget til ein liten festivalplass med norsk-amerikansk stemning, fortel Hjelle, som legg til at det skal vere norske og amerikanske flagg, profilering av sponsorar og lett underhaldning med mellom andre Jakob Hals.

– Vi har også fått med oss Måløy Musikklag som skal marsjere gjennom gata og spele nokre songar på Torget. Vi håpar og trur at vi skal klare å skape elvisstemning i heile byen. Difor ønskjer vi at butikkane blir med og lagar gode tilbod denne laurdagen.

Tar smittevernreglar på alvor

Laurdag kveld er det klart for konserten «Elvis i Måløy». Dette skjer på taket av Lekteren og Torget blir sperra av. Det skal framførast 23 songar av Isak Søraa, Morgan Voien, Terje Våge, The Brothers, Måløy Songlag, Elviskoret, Sideshow Bob og deira korgruppe.

– Ein av låtane som skal framførast er You Gave Me a Mountain. Det er ein perfekt song å framføre i slike omgivnadar som vi har i Måløy, meiner Hjelle.

Midt under konserten kjem også hurtigbåten frå Bergen til å legge til kai i Måløy.

– Vi håpar at dei som kjem med båten får seg ei kjekk overrasking, smiler festivalsjefen.

Under konserten blir Torget sperra av og det er berre dei 200 med billett som slepp inn. Grunnen til dette er smittevernsreglane i samband med koronasituasjonen. Tidlegare på dagen vil ein ikkje ha fysiske sperringar på Torget.

– Ser vi at det blir store samlingar av folk vil vi stoppe underhaldninga å be folk spreie seg, forklarar Hjelle.

– Vi håpar folk respekterer dette. Dette med avstand og handhygiene er viktig for oss, legge Geir Tharaldsen i leiinga til.

Håpar på publikumsstøtte

Inntekter frå 340 billettar til kyrkjekonsertane og 200 billettar til konserten på Torget er ikkje nok til å gå i null for festivalen.

– Vi håpar difor at dei som ser konsertane via Fjordenes Tidende eller våre heimesider vil kjøpe ein symbolsk konsertbillett gjennom Vipps, seier Hjelle, som opplever stor støtte blant publikum.

Dei som har kjøpt billett til årets festival har fått tilbod om å bruke billetten sin neste år eller få billetten refundert.

– Nesten alle har valt å behalde billettane sine, som automatisk blir overført til 2021. Det er vi veldig glade for.