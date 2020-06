Kultur

Bandet skriv følgande om seg sjølv: «Vi er ei gruppe som kallar oss Local Lads! Vi starta opp i lag i oktober og har øvd jamleg to gonger i veka fram til koronaen slo til. Vi har hatt tre konsertar hittil, og denne konserten vi no skal framføre er nummer fire. Vi likar å kalle oss et coverband sidan vi berre spelar kjente låtar frå dei største artistane og songar som alle har kjennskap til.»

Her kan du sjå dei andre konsertane som har blitt framført på den digitale scena: