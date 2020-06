Her blir det alt annet enn elendighet når Misery and Company spiller opp

Kultur

Det lokale bandet er klar på scenen fredag 19.30, så da er det bare å klikke seg inn og nyte.

– Misery and Company leverer nyslått bluegrass, spilt med humør og trøkk. De har spilt på Gymmen Americanafestival og Norsk Countrytreff og garanterer tramp og trall frå start til mål. Sigmund Larsen, Oddbjørn Melheim, Atle Oen, Silvia Melum Holmøy og Eirik Haugland stiller med nystemte gitarar, banjo, fele og kontrabass i Parken kulturhus. Tune in and get in the saddle! skriver Parken kulturhus om konserten.