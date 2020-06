Spår gode forhold for laksefiske

Kultur

I år starta laksefisket i Åheimselva 2. juni. Elva blir stengt om vasstanden er for låg, men i år ser det ifølge fiskarane lovande ut. Snøsmeltinga gjer at vasstanden er god, sjølv om det er lite nedbør. I sjøen er det observert godt med laks og sjøaure, som fiskarane forventar vil gå opp i elva, med den fine vassføringa som er.

Lokale fiskarar tipsar om at Frøydevadet, Krikehølen, Gushølen er gode fiskeplassar. Når elva har god vassføring er det mange plassar det kan vere lurt å fiske. Når vasstanden fell blir hølane meir attraktive.

Reglane for fiske er som tidlegare år, og inkluderer mellom anna at ektepar/sambuarar og barn under 15 år kan fiske på eitt kort. Kortet må visast ved kontroll. På eitt kort kan det berre fiskast inntil fire fiskar over 35 centimeter, inkludert fisk ein vel å sette ut att. Fisk under 35 centimeter skal alltid sleppast ut att.

Fiskekort får ein kjøpt på Coop på Åheim.

