Satser på handelsfest, underholdning, gode matopplevelser og sommerstemning i gata

Kultur

- Det er korte frister og et hiv deg rundt-opplegg, men jeg tror absolutt det skal bli en kjekk helg. Men det er klart, når en skal arrangere det en bruker seks-sju måneder på til vanlig på 14 dager sier det seg selv at det blir noen utfordringer, smiler han, og legger til:

- Men vi er fornøyd med det vi har fått til!

Han poengterer at han har hatt hjelpere i prosessen.

- Ja, både Anne Grethe Strand og Sigbjørn Kvalheim og andre fra den vanlige arrangementsgjengen har trått til.

«Måløydagene» har sikret seg generalsponsor Ville være med og bidra til en god sommerfest i kystbyen – Vi bygger ut fiber i Måløy for tida, og er egentlig kjempenysgjerrige på å bli mer kjent med Måløy, sier salgssjef Randi Solheimsnes i Enivest, som svar på spørsmålet om hvorfor de ønsket å gå inn som generalsponsor for Sommerfesten i Måløy som skal arrangeres neste helg, 26. og 27. juni.

Over to dager

Tungevåg forteller at et program er begynt å ta form, men understreker også at det nå er mye opp til butikkene lokalt å ta utfordringen - for Måløydagene er årets store sommerfest.

- Det blir selvfølgelig annerledes i år, men de butikkene jeg har fått snakket med så langt, har planer, de flytter ut i gata, og der vil være gode tilbud og forhåpentligvis god stemning.

Andre som kommer på sommerfesten er Kystkulturlaget som stiller med motorutstilling og feimkeipingen.

- De vil også selge sin berømte sild, og holde til utenfor Måløyraidsenteret i Heradsheim. I tillegg kommer Toyota Nordfjord og Førde over brua og stiller seg på Torget. Verlo flytter bort i gata, og vi har også flere utstillere og bedrifter som kommer på stand. Generalsponsor for sommerfesten, Enivest, vil også ha stand i sentrum.

Gate 1 kommer til å bli stengt og være gågate, men ikke Sjøgata.

Skal arrangere en slags Måløydagene likevel Jobber på spreng for å lage sommerfest i sentrum Måløy handelsforening og teknisk arrangør «The Dock Event» med Bjørn Tungevåg i spissen, kaster alt de har i hendene og legger nå likevel til rette for sommerfest i Måløy i Måløydagene-helga.

Det blir også musikalsk stemning i gatene. Her kommer Holvik skulekorps til å spille, og trubadurene Elisabeth Kristensen, som har vært på Måløydagene flere ganger før, og Claudio, vil komme og underholde.

- Claudio er en pianoentertainer, og her flytter vi flygelet fra Corner Bar opp på scena ved Brunsvik. Jeg tror det kan bli bra. Claudio erstatter Joakim Jølle som vi tidligere annonserte skulle komme.

Også cheerdance-gruppa til MIL stiller opp på kort varsel med et sporty nummer. Og på lørdagen vil det tilbys helikopterturer i lokalområdet.

Det blir parade

- Jeg har snakket med brannbamsen Bjørnis og han kommer til paraden, og da pleier som regel brannvesenet også å bli med, smiler Tungevåg, og legger til:

- Og også politi og ambulanse vil bli med i paraden gjennom Gate 1. Gjengen fra Andeby vil også bli å se. De er veldig glade i Måløy og kommer hit på ferie hvert år. Vi håper også vi kan få til en overraskelse til barna.

En annen underholder som kan overraske barna, og sikkert mange voksne også, er tryllekunstneren Tito som vil komme og holde show.

- Dette er en veldig flink tryllekunstner som vil kjøre et magisk show for både små og store.

I tillegg vil de aller fleste restauranter, kafeer og serveringssteder legge opp til god stemning med god mat og stemning gjennom helga.

- Ja, her bruker vi alt vi har. Og om det er noen som ønsker å bidra med noe, som utstillere, eller gjøre noe fra scena er det ikke for sent. Bare ta kontakt med noen i komiteen.