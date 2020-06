No blir det også kyrkjekonsert i tillegg til messe

– Vi får feire gudsteneste, med nattverd, om enn med nødvendig avstand og smittevernplan

Sokneprest Eli-Johanne Rønnekleiv kan fortelle at programmet for Seljumannamessa 5. juli utvidar seg. Det har nemleg no blitt gitt klarsignal også for den tradisjonelle konserten i Selje kyrkje dagen før messa.