Inviterer til rockefest med spektakulær utsikt

- Bli med på ein magisk kveld på Vestkapp, skriv ordførar Alfred Bjørlo på si Facebook-side.

Konserten er del av eit konsept der Malakoff Rockfestival vil tilby livemusikk på åtte plassar i nærområdet i perioden 24. til 28. juni.

- I 2020 kan ikkje publikum kome på Malakoff Rockfestival, så difor tek Malakoff livemusikken ut til folket for å gje ein liten smakebit av Malakoff på dei små plassane folk bur i vårt fantastiske nærområde! 24. - 28.j uni 2020 pakkar Malakoff ein hengar med 3-4 stk lokale artistar og utstyr for å spele på åtte små flotte plassar/bygder, skriv arrangørane.



Torsdag 25. juni inviterer derfor Stad kommune i samarbeid med Malakoff Rockfestival 100 av sine innbyggjarar på konsert på Vestkapp!



- Vi ber om at du melder deg berre om du tenker å ta turen. Så sikrar vi at flest mogleg får glede av opplevinga, skriv arrangørane.

Vestkapp Restaurant vil også halde ope for servering av mat og drikke.

På Malakoff sine facebooksider er dei svært hemmelegheitsfulle og skriv følgande om den lokale miniturneen:

«LIVE LAGA der du bur! Når: 24-28. juni. Kva: miniturne med lita scene og strøkne lokale artistar. Kvar: Hemmeleg - der du bur.»