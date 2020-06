– Det har vore tøft for oss å ikkje kunne gje kundane noko tilbake

Kultur

– Det har vore tøft mentalt å vere avhengig av at kundar betalar utan å få noko igjen for pengane. Dei fortel at dei gjer det for at vi skal kunne drive vidare i framtida, men likevel har det vore tøft for oss ikkje å kunne gi noko tilbake til dei. Forhåpentlegvis kan vi ta det igjen etter kvart, seier Kristian Haga Orheim til Fjordenes Tidende.