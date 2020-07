Ole stiller ut eigne foto på fyret

Kultur

– Eg gjer som i fjor og har fotoutstilling på Ulvesund fyr. Kjekt om du tek deg ein tur, å sjå på bileta er gratis, så då kan du heller kjøpe kaffi med noko attåt medan du ser, skriv han på eiga Facebook-side.

Han peikar på at det er bilete i diverse størrelsar og materiale, og potensielt noko for einkvar smak. Og om du ønsker ein guida tur med fotografen og litt forklaring til bilda, så let det seg gjere.

– Då sender du meg ei melding, så dukkar eg plutselig opp! seier Hopland.

I fjor var første gongen Hopland stilte ut foto. Då sa han følgjande til Fjordenes Tidende:

– Eg har drive med foto ganske lenge, men ikkje hatt frimodigheita til å vise det fram. Men hobbyen har intensivert seg dei siste åra.

Han kalte seg då ein «glad amatør» og fortalde at han var sjølvlært på kamerateknologien.