Fjordenes Tidendes digitale scene

Bjørn Inge får med seg dottera Miriam og Berge Trio på den digitale scena laurdag

Bjørn Inge Berge flytta tilbake til heimbygda Selje for 15 år sidan, etter 30 år i Bergen. Planen var å vie meir tid til musikken, noko som resulterte i låtskriving og det første soloalbumet Rusletur bak tid og rom. No er Berge klar for neste plateprosjekt, men først speler han på Fjordenes Tidende si digitale scene klokka 19.30 laurdag.