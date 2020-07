Denne helga blir det bagasjeromloppis i sentrum

Kultur

SommarShopping på Nordfjordeid ønsker små og store kremmere velkommen til å være med på bagasjeloppis lørdag 11. juli.

– Bli med å skape den gode markedstemningen! Her kan du selge lopper og leker, retro og antikk, og ellers det du måtte ønske, står det på arrangementet sine sider.

Bagasjeloppisen vil være på samme plass som før, på parkeringsplassen mellom Lagerutsalget og Coco, i tverrpassasjen mellom Eidsgata og Sjøgata.

Arrangørene opplyser at det er gratis å være med, men at de ønsker at folk melder seg på med tanke på organisering.

Det vil være lørdagsmarked i Eid sentrum gjennom hele sommeren med gågate, boder, mat, musikk, lek og moro for hele familien.

Denne helgen blir det også underholdning og gode tilbud i Måløy på sommerfestens andre uke.