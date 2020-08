Gjer seg klar for ei annleis festivalveke

Sender konsertane direkte ut til heile verda

Då det vart klart at ein ikkje kunne arrangere ein vanleg elvisfestival i år, heiv arrangørane seg rundt og kom opp med eit alternativ. No blir festivalteltet utvida til å inkludere heile verda ved å sende konsertane direkte over nettet.