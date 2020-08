Byr på mat, opplevingar og utsikt

Kultur

Kvilehytta er ein restaurant og kafé som ligg på Åheim. Med utgangspunkt her har ein mange moglegheiter til å utforske lokalmiljøet og flotte dagsturar til fleire berømte turistattraksjonar. Det ligg også ei hyttegrend like ved Kvilehytta.

Staden ligg 120 meter over havet og har praktfull utsikt over fjord, fjell og tettstaden Åheim. Hyttene ligg i naturrike omgjevnader og har moglegheiter for bading, fiske og skiturar.

200 meter frå hyttene ligg det eit fjellvatn med moglegheit for badeliv. I dette fjellvatnet er det også gode fiskemoglegheiter. Fiskekort kan kjøpast i kafeen. I kafeen kan ein også få kjøpt eit rikt utval tradisjonsmat som til dømes sosekjøt og kjøtkaker. Enkelte dagar serverer Kvilehytta også klubbtallerken med tradisjonelt tilbehøyr..

Du kan lese meir om alt det fantastiske du kan oppleve i vår region i Fjordenes Tidende sitt eige reiselivsmagasin Havsalt sommar.