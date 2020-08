Inviterer til festival for markere at det er 850 år sidan Sta. Sunniva sine leivningar vart flytta frå Selja

Kultur

- Bakgrunnen er at det i år er 850 år sidan Sta. Sunniva sine leivningar vart flytta frå Selja til Bergen, og at det i denne samanhengen vert det arrangert ein kystpilegrimsseglas frå Selja til Bergen med ein kopi av Sunnivaskrinet, forklarar Hanne Marie Utvær, konstituert leiar for lokal samfunnsutvikling i Stad.

Skrinet er eit vere eit symbol på den rike helgenhistoria, og på stoppestadane langs leia vil konfirmantar og andre fylle skrinet med papirblomar med bøner og draumar for framtida.

- Seglasen startar frå Selja den 29. august og vil vere framme i Bergen laurdag 5. september, då med påfølgjande markering der.

Elisabeth og Dina skal vere med på historisk seglas – Det er ei stor ære, og det er veldig gøy å vere spurt om å vere med Elisabet Osdal frå Stad kommune og Dina Øien frå Kinn kommune får vere med på Sunnivaseglasen som skal frakte ein kopi av Sunnivaskrinet frå Selja til Bergen.

Fleire båtar deler på oppgåva

Skrinet blir frakta i kulturhistoriske båtar som avløyser kvarandre undervegs, og som også har stopp på historiske stadar på ferda, fortel Utvær.

I Selje vil ein markere hendinga med eit rikhaldig program.

- Vi startar med frukostmøte på Stad hotell fredag 28. august. Her vil tema vere berekraftig reiseliv, og mellom andre vil FN-sambandet vere til stades og snakke om FN sine berekraftsmål.

FN-sambandet skal også ha undervisning med skuleelevar både fredag og laurdag med påfølgjande strandrydding.

Fredag kveld blir det kveldsbøn i Selje kyrkje og fakkeltog med skrinet til båten som skal frakte skrinet ut på klosteret.

- Ungdomar frå ulike trussamfunn vil vere med og bere skrinet, og følgje det vidare på ferda til Bergen, seier Utvær

Det blir også ope hus i Selje pilegrimsstove og utstillingane der både fredag og laurdag.

Laurdag blir det guida tur over Selja med Stadt Naturguiding. Turen startar om morgonen og ein er framme ved klosteret til gudstenesta 2,5 timar seinare.

I Selje sentrum blir det marknad og stands laurdag og Bua er open. På ettermiddagen blir det konsert med Ytre Nordfjord Brass i parken.