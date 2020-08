Dette songlaget er blant korene som nå åpner dørene for øvelser igjen

Kultur

Denne uka gjennomfører musikklivet kampanjeuka Gjensynsglede. De markerer at titusener av musikanter rundt i Norge er i gang igjen med det de liker best: møtes for å lage musikk sammen.

I kampanjeuka deltar korps, kor, band og orkestre, og som del av kampanjen arrangeres åpne korøvelser der hvem som helst kan komme innom og synge med.

Kalvåg songlag er blant korene som arrangerer åpen øvelse.

– Å synge sammen i kor er en fantastisk opplevelse. Vi vet at korene betyr svært mye for lokalsamfunnene og for de som er med, sier styreleder Åse Vigdis Festervoll i Musikkens studieforbund.

Sammen med Norsk musikkråd står de bak kampanjen Gjensynsglede denne uka. Mye av musikkaktiviteten lå nede i vår på grunn av korona. Så kom det på plass en nasjonal smittevernveileder for musikkøvelser som gjør at de fleste kor, korps og orkestre nå er oppe og går igjen.

– Smittevernveilederen er godkjent av Helsedirektoratet. Vi opplever at kor, korps og orkestre er flinke til å følge den og har ikke opplevd smittespredning på musikkøvelser etter at veilederen ble tatt i bruk, sier Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleder i Norsk musikkråd.

Han forteller at målet med veilederen er at man skal føle seg trygg på korøvelsen.

– Jeg håper mange kor får nye sangere nå i høst, som kan få kjenne gleden i musikkfellesskapet og kraften musikken gir dem, avslutter han.