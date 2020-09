Gjekk til topps i fotokonkurransen

Kultur

Vinnarane i konkurransen er Instagram-brukarane @torrags, @annelisesolheim og @kataardal, samt Svein-Magne Tunli som har sendt inn sitt bidrag til sommarfotokonkurransen på fjt@fjt.no.

Vinnaren, som får eit GoPro-kamera, er @torrags som har sendt inn eit bilete frå Vetvika i Bremanger. I bildeteksten har torrags skrive «I love Bremanger» og «There is no place like home».

Dei tre andre vinnarane får ei overrasking i posten. Ei av desse er Anne Lise Solheim. Ho har delt eit bilete frå Selja. I bildeteksten står det «Alettas fine sommarønske til ønskebrønnen på Selje kloster: At koronaen i verden skal gå over!». Eit ønske vi nok alle kan seie oss einige i.

Ei anna som har delt eit flott sommarminne med Fjordenes Tidende er Instagram-brukaren @kataardal. Ho har delt biletet kalla «Hestelykke».

Det siste sommarebiletet vi har plukka ut kjem frå Svein-Magne Tunli. Han sat i feriehuset sitt på Husevåg og såg plutseleg fleire kvalar ute i fjorden. Han kasta seg i båten og fekk oppleve kvalane på nært hald. Tunli anslår at det var 40–50 kvalar denne kvelden. – Saman med ein vakker solnedgang vart dette ei oppleving for livet, skriv fotografen om biletet.