Legg opp til at fylkes-UKM neste år skal gå av stabelen i Måløy og Voss

Kultur

Forslag til vedtak i Hovudutval for kultur, idrett og integrering 16. september handlar om at det skal bli arrangert to fylkesfestivalar i Ung Kultur Møtest (UKM) i Vestland i 2021, éin med deltakarar hovudsakeleg frå tidlegare Hordaland, og éin for deltakarar hovudsakeleg frå tidlegare Sogn og Fjordane.