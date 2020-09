Sjå kva alle dei lokale talenta bidreg med

Serena og Sunniva er blant dei som står på for at Opera Nordfjord skal bli klar til musikalpremiere neste veke

Med ein streng plan for smittevern gjer Opera Nordfjord klar for musikalen Mannen frå La Mancha. Og som vanleg er det eit stort batteri med menneske som er i sving for å realisere prosjektet.