På øya i havgapet har ein tysk professor i mote funne sitt paradis saman med kunstnarektemannen og to barn

Kva gjer eigentleg at ein tysk professor, som har budd i München, London og Atlanta, og som saman med ektemannen har visjonar om å gjere kunsten tilgjengeleg for verda, slår seg ned på Venøy, ei lita øy i Stad kommune, med 25 innbyggarar? Her får du historia om korleis det hendte.