Veit du kven som har laga dette måleriet? Ikkje kommunen heller, og no ber dei om di hjelp

– Kinn kommune har ein splitter ny kunstdatabase, men vi treng di hjelp både for å utvide samlinga vår med fleire bilde, men også for å identifisere kunst som er ukjent for oss, seier Morgan Stavøstrand i Kinn kommune.